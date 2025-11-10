Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали розничные инвесторы

Они совершили сделки на 13,3 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре 2025 года стали розничные инвесторы, они совершили сделки на 13,3 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"На вторичных биржевых торгах акциями крупнейшими нетто-покупателями остаются розничные инвесторы (приобрели акций на 13,3 млрд руб.), однако они снизили объемы покупок относительно предыдущего месяца (в сентябре - 43,1 млрд руб.)", - отмечается в обзоре.

Также, по данным ЦБ, крупнейшими нетто-продавцами стали нефинансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и системно-значимые кредитные организации (СЗКО), которые реализовали бумаг на 9,6 млрд и 2,9 млрд рублей соответственно.