Золото показало наибольшую доходность за месяц среди финансовых инструментов РФ

Она составила 3,5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Наибольшую полную доходность в 3,5% в октябре 2025 года среди российских финансовых инструментов показало золото. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"В октябре наибольшую полную доходность, как и месяцем ранее, продемонстрировало золото (+3,5%). Также положительную доходность показали рублевые облигации и инструменты денежного рынка (рублевые депозиты, БПИФ денежного рынка)", - отмечается в документе.