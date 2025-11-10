ФАС предлагает освободить биржу от обязанности публиковать планы продаж топлива

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает разрешить Петербургской бирже временно не публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизеля до конца 2026 года. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства РФ, который подготовила ФАС.

"Целью проекта постановления является исключение обязанности биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива и их изменениях в связи с текущей геополитической обстановкой и необходимостью обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации, поскольку указанные сведения могут иметь стратегическое значение", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что постановление вступит в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам, и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

При этом в проекте постановления правительства РФ отмечается, что биржа продолжит направлять сведения о планируемых объемах продаж в ФАС и ФНС, а также по мотивированным запросам в Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.

Отмечается, что проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 669" разработан в соответствии с поручением вице-премьера РФ Александра Новака от 23 июня, письмом аппарата правительства Российской Федерации от 9 сентября, а также по результатам проведенного ФАС России 30 октября 2025 г. совещания с участием ФНС России, Минэнерго России, Минфина России, Минэкономразвития России, Банка России и системообразующих нефтяных компаний.