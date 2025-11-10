Чистые продажи валюты экспортерами в октябре выросли на 68%

Они составили 8,2 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в октябре 2025 года выросли на 68%, до 8,2 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Стабильности рубля способствовал рост объема продаж со стороны экспортеров и сохранение спроса на валюту на стабильном уровне. Продажи со стороны экспортеров выросли на 68% относительно предыдущего месяца, до 8,2 млрд долларов США, однако остались на уровне средних значений за 2025 год (-4% к среднему значению)", - отмечается в обзоре.