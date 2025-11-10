"Системный оператор" отобрал 14 проектов модернизации генерации на 2029 год

Среди заявок есть проекты "Мосэнерго", "Т Плюс", ТГК-1

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Системный оператор" сформировал предварительный список из 14 проектов модернизации генерирующих объектов на 2029 год с общей установленной мощностью 1 724 МВт из 19 представленных заявок на 2 434 МВт. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В 1 ценовой зоне - 9 проектов суммарной установленной мощностью 1 219 МВт; во 2 ценовой зоне - 5 проектов суммарной установленной мощностью 505 МВт", - говорится в сообщении.

Среди заявок - проекты "Мосэнерго", "Т Плюс", ТГК-1, "Форвард энерго", "Сибирской генерирующей компании" и других участников оптового рынка.