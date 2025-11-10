Positive Technologies увеличила чистый убыток за девять месяцев на 9,3%

Он составил 5,76 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток ИБ-компании Positive Technologies по итогам девяти месяцев 2025 года вырос на 9,3%, до 5,76 млрд рублей, следует из ее неаудированного консолидированного отчета.

Выручка выросла на 12%, до 10,9 млрд рублей. Объем отгрузок (продаж) клиентам за девяти месяцев составил 11,9 млрд рублей против 9,1 млрд рублей в 2024 году (рост на 30%). Целевой показатель по отгрузкам на 2025 год - "в коридоре 33-35-38 млрд рублей", компания подтверждает его.

По словам замгендиректора Positive Technologies Максима Филиппова, компания "уверенно входит в IV квартал", на который исторически приходится до 60-70% от общего объема отгрузок за год.

В Positive Technologies также отмечают существенную положительную отдачу от инициатив по повышению эффективности: за девять месяцев 2025 года суммарные расходы на маркетинг сократились на 29%, на поддержку бизнеса - на 15%, также снизились расходы на отраслевые мероприятия и инфраструктурные проекты.

Численность сотрудников компании снизилась с начала года на 17%, до 2 609 человек на 30 сентября.