GS Nanotech сохранит коллектив после сборки чипов "Байкал-М"

Трехлетний эксперимент завершили из-за нехватки компонентов, указал генеральный директор компании Сергей Пластинин

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Российская компания GS Nanotech не намерена сокращать коллектив после остановки эксперимента по сборке чипов Байкал-М" в городе Гусеве Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин.

Отечественный экономичный восьмиядерный процессор "Байкал-М" был разработан компанией "Байкал электроникс". Частота его ядер - до 1,5 ГГц, энергопотребление - менее 35 Вт. Процессор может использоваться в офисных компьютерах и платежных терминалах и банкоматах, в системах хранения данных, мини-серверах и промышленных компьютерах.

"Трехлетний эксперимент завершен по причине нехватки компонентов, а именно полупроводниковых кристаллов, которые помещают в корпус для защиты от повреждений контакта с платой и внешней средой. Эксперимент проходил с ограниченным количеством изделий, мы изначально рассматривали его для развития новой технологии, а не загрузки производства. В эксперименте были задействованы постоянные сотрудники GS Nanotech, которые также заняты в других проектах завода", - отметил Пластинин.

По его словам, отсутствие собственного производства кристаллов делает отрасль зависимой от мировых фабрик, где размещение заказов связано с дополнительными санкционными рисками, логистическими издержками, удлинением сроков поставок.

"В GS Nanotech положительно оценивают результаты эксперимента, учитывая уровень задачи, - сказал Пластинин. - Трудность в том, что работа производится на достаточно больших кристаллах с множеством контактов или выводов. Корпусирование осуществлялось по методу flip-chip (метод корпусирования интегральных схем - прим. ТАСС). Это сложная наукоемкая работа, которую в России выполняют единицы. Участие в эксперименте позволило улучшить качество и стабильность технологии сборки, выделить основные задачи для дальнейших улучшений. Это позволило начать сборку более сложных микросхем".

К производству готовы вернуться

По его словам, к моменту сворачивания трехлетнего эксперимента компания получила несколько десятков чипов "Байкал-М", тогда как для старта серийного производства необходимо ежемесячно собирать не менее 1 тыс. микросхем, что в условиях западных экономических санкций не представляется возможным. В GS Nanotech готовы к возобновлению сотрудничества, когда появится такая возможность, заявил Пластинин.

GS Nanotech - единственное в России предприятие, которое массово выпускает собственные микропроцессоры для потребительской электроники. Также GS Nanotech осуществляет разработку и крупносерийное производство российских микросхем, многокристальных модулей, SiP (систем-в-корпусе) и других электронных компонентов. Входит в группу компаний Group, штаб-квартира которой расположена в Санкт-Петербурге.