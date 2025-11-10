Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос до 11,36 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 0,3%, до 2 558,6 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,04%, до 994,92 пункта. Курс юаня вырос на 4 копейки, до 11,36 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал торги понедельника ростом и отметился на круглых 2 600 пунктах, но к вечеру настроения ухудшились. Позитивом для рынка выступили пятничные данные Росстата о снижении недельной и годовой инфляции. Негативно на общую динамику повлиял спад в тяжеловесных акциях "Лукойла" - компания объявила форс-мажор на иракском месторождении "Западная Курна - 2", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Московского кредитного банка" (+2,3%), без новостей, но, вероятно, в ожидании нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Лукойла" (-3,4%), видимо, по причине ситуации с активами компании в Ираке.

Прогноз на 11 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 11 ноября - 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на понедельник - 80-82 рубля, 92-94 рубля и 11,1-11,6 рубля, соответственно.