"Страна": киевляне сидят без стабильного электроснабжения по 14-16 часов в день

В стране повреждены Змиевская и Трипольская ТЭС, а в украинской столице туманно, из-за чего солнечные электростанции вырабатывают мало энергии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Жители Киева в настоящее время проводят в среднем 14-16 часов в день без стабильного электроснабжения. Об этом написало издание "Страна" со ссылкой на председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

Он объяснил, что это происходит по двум причинам. Во-первых, повреждены две ТЭС - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Во-вторых, в украинской столице туманно, из-за чего солнечные электростанции вырабатывают мало энергии.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, тогда же компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС.