Депутат Немкин: "период охлаждения" sim-карт не направлен на ограничения для граждан

Оно рассчитано на снижение технологических рисков, связанных с возможностью их использования для навигации и управления вражескими дронами, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Введение "периода охлаждения" sim-карт направлено не на ограничение для граждан, а на снижение технологических рисков, связанных с возможностью их использования для навигации и управления вражескими дронами. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи в РФ начали использовать новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - так называемый "период охлаждения" для sim-карт. В министерстве пояснили, что операторы связи по требованию регуляторов внедрили этот механизм для подтверждения, что sim-карта, попавшая на территорию России из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.

По его словам, введение в России так называемого "периода охлаждения" sim-карт является шагом, отражающим новую логику цифровой безопасности. Депутат отметил, что сегодня sim-карта является не просто средством коммуникации, а элементом экосистемы, через которую может проходить управление устройствами, в том числе беспилотными. "Поэтому государство стремится выстроить механизм, который позволит отличить легитимное использование связи от потенциально опасного. Мера направлена не на ограничение граждан, а на снижение технологических рисков, связанных с тем, что sim-карты российских операторов могут использоваться для навигации и управления дронами. В современных конфликтах беспилотные системы нередко применяются для разведки или ударных задач, и простая sim-карта становится точкой доступа, через которую может передаваться команда. В таких условиях контроль над их использованием - вопрос национальной безопасности, а не просто телекоммуникационного регулирования", - сказал Немкин.

Он добавил, что предложенное Минцифры решение выглядит "максимально мягким и технологически удобным" для граждан, а проверка через "капчу" или короткий звонок в кол-центр не создают ощутимых барьеров для пользователя, но при этом дают возможность операторам и государственным системам убедиться, что sim-карта действительно используется человеком, а не встроенным в устройство модулем. "Можно сказать, что "период охлаждения" - логичное продолжение политики "умного регулирования" в сфере цифровой безопасности. Государство не запрещает технологии, а создает контуры доверия, где каждый элемент - будь то банковский перевод, интернет-трафик или sim-карта - проходит быструю проверку на легитимность. Это соответствует общемировой тенденции: во многих странах уже разрабатываются механизмы идентификации устройств, подключающихся к сетям связи, особенно в контексте беспилотников и интернета вещей", - пояснил он.

По мнению депутата, в долгосрочной перспективе такие меры станут частью более широкой системы защиты цифрового периметра России. "Мы движемся к модели, где безопасность обеспечивается за счет умных, точечных решений, сочетающих технологии и доверие", - заключил Немкин.