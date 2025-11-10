В Белоруссии временно запретили обращение продукции компании "Конфектум"

В составе обнаружен не заявленный изготовителем в маркировке краситель азорубин

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии временно запретил обращение на территории республики продукции российской кондитерской компании "Конфектум".

"Санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции: ООО "Конфектум" (Россия) - изделия кондитерские сахаристые маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше. В составе обнаружен не заявленный изготовителем в маркировке краситель азорубин (Е122)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как проинформировали в пресс-службе, с целью обеспечения оперативного реагирования на наличие рисков ухудшения санэпидобстановки, безопасности и безвредности продукции постановлением заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача республики введена временная санитарная мера, устанавливающая запрет ввоза, реализации, хранения, транспортирования и использования всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции указанного производителя на территории внутреннего рынка страны. Также прекращено действие на территории Белоруссии свидетельства о государственной регистрации.

По данным ведомства, употребление скрытых пищевых красителей опасно: они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания, особенно у детей. Отсутствие данных об использовании при производстве продукции красителей нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, такие как гиперактивность у детей, отравления или развитие хронических заболеваний, сообщили в министерстве.

"Для того чтобы пищевая продукция указанного изготовителя смогла вернуться на рынок нашей страны, производитель должен организовать проведение корректирующих мероприятий, обеспечить их эффективность, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенную систему контроля качества, включая лабораторные исследования продукции, оценку рисков факторов, вызвавших введение ограничений, и достижение по ним приемлемого уровня", - добавили в Минздраве.