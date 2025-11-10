Макаров: 715 поправок поступило ко второму чтению проекта федерального бюджета

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассмотрение всех поступивших к бюджетному пакету поправок начнется 13 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы поступило 715 поправок, сегодня в 18:00 истек срок подачи поправок ко второму чтению бюджетного пакета, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Всего к проекту закона о федеральном бюджете поступило 715 поправок. Комитет направил все поступившие предложения в профильные комитеты Госдумы и комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам с тем, чтобы они представили свою позицию", - рассказал он.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам начнет рассмотрение всех поступивших к бюджетному пакету поправок в четверг, 13 ноября с рассмотрения поправок к проекту трехлетнего бюджета, отметил Макаров. "Затем мы рассмотрим поправки к остальным законопроектам бюджетного пакета. В обсуждении будут принимать участие все профильные комитеты Госдумы, министерства и ведомства, представители Счетной палаты РФ. Заседания комитета будут транслироваться в интернете", - добавил Андрей Макаров.

Ранее Макаров сообщил, что поправки "Единой России" предусматривают рост расходов на выполнение социально значимых направлений народной программы партии с 5,7 до 5,9 трлн рублей. Это позволит направить более 100 млрд рублей на строительство региональных дорог, обеспечить лекарства для 190 тысяч пациентов с тяжелыми заболеваниями, нарастить поддержку больных сахарным диабетом.

Второе чтение проекта закона о бюджете на 2026-28 годы запланировано на 18 ноября.