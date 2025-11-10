"Страна": в Киеве ожидается отключение света на срок до 15 часов

Издание сообщало, что жители города проводят в среднем по 14-16 часов в день без стабильного электроснабжения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отключение электричества на срок до 15 часов ожидается в Киеве 11 ноября. Об этом сообщило издание "Страна".

10 ноября украинский энергохолдинг "ДТЭК" опубликовал график почасовых отключений на следующий день. Согласно документу, для некоторых групп они составят до 15 часов.

Ранее "Страна" проинформировала, что киевляне в настоящее время проводят в среднем по 14-16 часов в день без стабильного электроснабжения.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, тогда же компания "Центрэнерго" объявила о полном прекращении работы всех государственных ТЭС.