ТАСС: взлетно-посадочную полосу аэродрома на юге Финляндии превратят в каток

В авиадиспетчерской службе страны сообщили, что трасса для катания на коньках будет находиться на территории аэропорта до 1 апреля

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Одну из взлетно-посадочных полос аэродрома в городе Нуммела на юге Финляндии превратят в зимний каток. Об этом ТАСС рассказали в авиадиспетчерской службе страны.

"Взлетно-посадочная полоса протяженностью около 700 м до 1 апреля будущего года закрыта в связи с организацией зимних активностей, здесь будет трасса для катания на коньках", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что обычно аэродром, имеющий две полосы, используется для занятий по планеризму, а также тренировочных полетов на моторных и сверхлегких самолетах.

Нуммела - крупнейшая городская агломерация на юге Финляндии в 44 км от Хельсинки.

Аэропорт другого финского города - Лаппеенранта, столкнувшись с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находясь под угрозой полного закрытия, с 30 октября и до конца года прекратил обслуживание плановых рейсов: здесь закрыт диспетчерский пункт, и не осуществляется управление заходом на посадку. Как сообщали ТАСС в справочной службе аэропорта, разовые рейсы из Лаппеенранта все-таки могут совершаться, но для их организации придется подавать специальные заявки.

Информацией о том, будет ли работать аэропорт в 2026 году, и, если будет, то в каком режиме, в аэропорту не располагают. Общественный вещатель Yle ранее также сообщал, что авиагавань может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным СМИ, в 2011 году аэропорт города Лаппеенранта был пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга.