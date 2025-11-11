Эксперт Макаренцева: сумма маткапитала может превысить один миллион рублей

Повышение выплат ожидают уже в 2027 году, отметила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сумма материнского капитала за второго ребенка может превысить 1 млн. руб. уже в 2027 году при сохранении текущих темпов индексации. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии Алла Макаренцева.

"При действующих условиях программы можно ожидать превышения суммой материнского капитала за второго ребенка порога в 1 миллион рублей уже в 2027 году. Запланированная на 2026 год индексация в размере 6,8% позволит лишь приблизиться к этой отметке, но не преодолеть ее. Таким образом, символический миллион будет достигнут, если правительство сохранит текущие темпы индексации и экономическая ситуация не потребует корректировок социальной политики", - сказала Макаренцева.

Она отметила, что это станет важным психологическим и социальным рубежом, отражающим постепенный рост господдержки семей с детьми в условиях инфляционного давления.

О маткапитале

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первенца составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс. рублей.

Правительство планирует модернизировать программу маткапитала, в том числе чтобы поддержать многодетность. Как сообщала ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова, предложения представят к декабрю.