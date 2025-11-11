"Авито работа": аналитики данных стали самыми высокооплачиваемыми специалистами

Средняя зарплата таких сотрудников превысила 154 тыс. рублей в месяц, говорится в результатах исследования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в России стали аналитики данных, средняя зарплата которых превышает 154 тыс. рублей в месяц, далее идут программисты и бизнес-аналитики. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Эксперты "Авито работы" проанализировали рыночные зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям за период с января по октябрь 2025 года. Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили аналитики данных - в среднем этим специалистам предлагали 154 981 руб/мес за полный рабочий день (+2% за год). Они занимаются сбором, обработкой и визуализацией больших массивов данных, помогая компаниям принимать решения на основе цифр и фактов", - говорится в сообщении.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказались программисты - на этих позициях за период с января по октябрь 2025 года кандидатам предлагали в среднем порядка 130 тыс. рублей в месяц (+7% за год), отмечается в исследовании.

Замыкают тройку лидеров аналитики - специалисты, которые обрабатывают и интерпретируют информацию о продажах, клиентах и внутренней эффективности компании: за период с января по октябрь 2025 года они могли рассчитывать в среднем на 129 тыс. рублей в месяц, что на 39% выше, чем годом ранее, уточняется в исследовании.