Фонд НТИ: беспилотники помогут ускорить роботизацию природохозяйственной отрасли

Современные технологии позволяют дронам преодолевать большие расстояния в несколько сотен км и точно измерять расстояние, оценивать состояние лесов, контролировать незаконные вырубки деревьев, отметили в организации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Беспилотные автономные системы (БАС) позволят ускорить роботизацию и автоматизацию природохозяйственного комплекса. Об этом сообщили ТАСС в фонде Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Современные технологии позволяют дронам преодолевать большие расстояния в несколько сотен километров - 200, 300, 500 и более. Они исследуют труднодоступные для человека территории, оперативно передают информацию в режиме реального времени. Благодаря высокоточным сенсорам, радарам и LiDAR-технологиям дроны способны точно измерять расстояние, оценивать состояние лесов, контролировать незаконные вырубки деревьев", - рассказал директор по акселерации и развитию проектов фонда НТИ Дмитрий Назаров.

По его словам, в будущем применение беспилотников в сфере природопользования существенно сократит расходы, сэкономит время и усилия сотрудников, и дроны станут незаменимыми помощниками, освободив людей от рутинной и физически сложной работы.

Назаров добавил, что фонд НТИ активно поддерживает развитие технологий роботизации через различные механизмы: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, гранты для перспективных стартапов, венчурные инвестиции и технологические конкурсы.