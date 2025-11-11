Стоимость золота на Comex поднялась выше $4 150 за тройскую унцию

Цена на драгметалл превысила эту отметку впервые с 24 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $4 150 за тройскую унцию впервые с 24 октября 2025 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:33 мск, цена на драгметалл росла на 3,63% и составляла $4 153,4 за тройскую унцию. К 06:38 мск стоимость золота ускорила рост до $4 153,5 за унцию (+3,64%).

По состоянию на 06:42 мск, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 150,1 за тройскую унцию (+3,55%).