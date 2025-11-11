В Кузбассе назвали приоритетной целью переход на инновационные вагоны для угля

Возможность достижения 100%-ного показателя использования таких вагонов зависит от сложной ситуации в отрасли, более высокой стоимости их аренды, отметил председатель правительства региона Андрей Панов

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Полный переход на использование инновационных вагонов для перевозки угля является одной из приоритетных задач для Кузбасса. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов.

Ранее замглавы РЖД Ирина Магнушевская сообщила журналистам, что Кузбасс с начала 2025 года не предъявил 1,1 млн тонн угля в рамках соглашения с компанией по вывозу угля на восток. Также она отметила, что грузы в инновационных вагонах перевозятся не полностью. По данным министерства транспорта Кемеровской области, по итогам 10 месяцев фактически отгружено 44,7 млн тонн угля при плановом показателе в 44,5 млн тонн. Власти региона подтверждают, что некоторые компании по причине нерентабельности отгрузки были вынуждены снимать ранее поданные и согласованные заявки на вывоз угля в адрес отдельных грузополучателей, однако выпадавшие объемы были замещены отгрузкой других компаний.

"На возможность достижения 100%-ного показателя использования инновационных вагонов влияет сложная ситуация в отрасли, более высокая стоимость их аренды по сравнению с обычными полувагонами и другие причины. Тем не менее, даже в таких условиях в период с апреля по сентябрь 2025 года средний показатель использования инновационных вагонов в рамках соглашения составляет 89,5%. В октябре - 88%. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить выполнение условий соглашения. Надеюсь, что и по итогам 2025 года мы сможем выполнить условия соглашения по объемам вывоза. И напомню, соглашение с железнодорожниками имеет большое значение для социально-экономической стабильности Кузбасса, так как позволяет угольным компаниям формировать планы добычи", - сказал Панов.

Он сообщил, что обычный полувагон перевозит 70 тонн угля, инновационный - 75 тонн. Обычно в составе 71 грузовой вагон, что позволяет дополнительно перевезти около 350 тонн угля. При этом заблаговременная аренда вагона также позволяет сэкономить на ее стоимости. Панов также отметил, что в соглашении с РЖД речь идет только об угле, поставляемом в порты на Востоке, а не о всех перевозках угля железнодорожным транспортом. При этом, несмотря на то, что 100%-ный показатель пока не достигнут, повысилась эффективность логистики, снизилась себестоимость перевозки и увеличились объемы вывоза угля на восточные направления.

Об угольной отрасли в Кузбассе

В Кузбассе в угольной отрасли заняты более 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. В декабре 2024 года Правительство Кузбасса и РЖД заключили соглашение, предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме 54,1 млн тонн в 2025 году. При этом со стороны РЖД было поставлено условие в виде полного перехода на инновационный парк вагонов, к августу такой показатель увеличился до 92,4%.