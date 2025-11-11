Трамп: отмена пошлин грозит США убытками свыше $3 трлн

Возместить такой огромный ущерб будет невозможно, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предупредил, что отмена введенных им ранее пошлин грозит стране убытками более $3 трлн.

"Верховному суду США были предоставлены неверные данные. Если суд примет решение против тарифов, то "откат" (отмена и компенсация всех последствий - прим. ТАСС), включая уже сделанные и запланированные инвестиции, а также возврат средств, превысит $3 трлн. Возместить такой огромный ущерб будет невозможно", - написал он в Truth Social. Американский лидер добавил, что это стало был настоящей угрозой для национальной безопасности и окажет разрушительное влияние на будущее страны.

По итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде США первых слушаний по делу о пошлинах, газета The Washington Post сообщила, что некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.