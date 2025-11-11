"Солар" нарастила выручку за девять месяцев на 16%

Показатель составил 12,8 млрд рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Выручка группы "Солар", входящей в "Ростелеком" и являющейся игроком на рынке ИБ, за девять месяцев 2025 года составила 12,8 млрд рублей, увеличившись на 16%, сообщили в компании.

Выручка от предоставления сервисов ИБ (занимает основную часть в структуре выручки) увеличилась на 10%, до почти 10 млрд рублей. Выручка от продаж продуктов составила почти 2,9 млрд рублей (рост на 46%).

OIBDA (операционная прибыль до амортизации) "Солара" за 9 месяцев составила 1,1 млрд рублей, уменьшившись на 29%. Рентабельность составила 8,9%.