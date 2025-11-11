LRT: аэропорт Вильнюса ночью не смог принять три рейса из-за метеозондов

Отмены затронули около 470 пассажиров, находившихся на борту лайнеров, сообщило национальное радио

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт в ночь на вторник три раза направил прибывающие рейсы в другие аэропорты из-за метеозондов, с помощью которых контрабандисты из Белоруссии переправляют через границу более дешевые сигареты. Об этом сообщило национальное радио LRT.

"Предприятие "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы" - прим. ТАСС) из-за угрозы безопасности полетов было вынуждено отменить прием в Вильнюсе трех авиарейсов. Они были направлены в Каунас и Ригу", - информировал радиостанцию представитель "Летувос оро уостай" Тадас Василяускас.

Отмены затронули около 470 пассажиров, находившихся на борту лайнеров. Из Каунаса они были доставлены в Вильнюс автобусами. Самолет, совершивший посадку в Риге, через некоторое время был принят Вильнюсским международным аэропортом.