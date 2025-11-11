РЖД продлили скидки на 2026 год на перевозку некоторых грузов

Речь идет о скидках на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния, на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов, сообщила компания.

В том числе продлены 50-процентные скидки на внутрироссийские перевозки ряда грузов на короткие расстояния, на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана, перевозки топлива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с дальнейшим назначением груза на станции Крымской железной дороги.

Также речь идет о скидках в 16,4% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги, кроме того, до конца 2028 года продолжат действовать скидки до 50% на перевозки легковых автомобилей в специализированном подвижном составе с ряда станций в европейской части страны в зависимости от дальности перевозки.

Кроме того, продлены 20-процентные скидки на перевозки минеральной воды и газированных напитков со станций Иркутск и Батарейная в Подмосковье, скидки на перевозки медной, медно-цинковой руды и трубной заготовки с ряда станций.

Также продлевается на 2026 год действие ряда тарифных решений, направленных на привлечение перевозок грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг".

В РЖД уточняют, что продлены скидки в 50% на перевозки черных металлов в вагонах в случае их прохождения через российско-казахские погранстации и далее через туркменские Сарахс или Акяйла по "восточному" маршруту МТК, в 20% - на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы с условием прохождения через погранпереход Болашак-Серхетяка, в 50% - на перевозку ряда грузов на экспорт через погранпереход Самур по западному маршруту. Также будут действовать скидки в 20,4% на экспортно-импортные перевозки в рефконтейнерах на станцию Астара через Самур, в 50% - на перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через азербайджано-грузинскую границу, в 8,9% - на экспортные перевозки в вагонах зерновых и зернобобовых культур по восточной ветке МТК "Север-Юг" в направлении Ирана.