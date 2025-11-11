Ростех: дальность полета МС-21 покрывает потребности перевозчиков

В госкорпорации отметили, что в части дальности полета самолет соответствует изначальному техническому заданию Минпромторга от 2009 года - 3 500 км при 180 пассажирах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Текущая дальность полета самолета МС-21 в значительной степени покрывает потребности отечественных перевозчиков, поскольку 80% пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3 тыс. км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Максимальная дальность полета самолета МС-21 в двухклассной компоновке составит до 3 830 км, следует из характеристики проекта на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Компоновка предполагает 175 пассажиров. Ранее сообщалось о предполагаемой дальности полетов в 5 100 км, таким образом, показатель снижен примерно на 1 200 км. Максимальная взлетная масса самолета составляет 85 тонн.

"С учетом того, что 80% всего пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3 тыс. км, текущая дальность МС-21 в значительной степени покрывает потребности перевозчиков", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что в части дальности полета самолет соответствует изначальному техническому заданию Минпромторга РФ от 2009 года - 3 500 км при 180 пассажирах. При этом любой самолет, который создается с "нуля", эволюционирует в процессе эксплуатации и доработок. "Например, Boeing 737-100, первый в семействе 737, имел дальность 2,6 тыс. км, следующая модель - 737-200 - 3,5 тыс. км, и этот показатель совершенствовался в ходе дальнейшего развития модели", - подчеркнули в Ростехе.

"В настоящий момент на сайте ОАК опубликован не "проект будущего", каким еще два-три года назад был МС-21, а расчетные характеристики реальной машины, которая уже создана в "железе", летает, проходит сертификацию и пойдет в авиакомпании", - заявили в Ростехе.

При этом актуальной задачей для программы МС-21 остается увеличение дальности полета. Для этого предстоит дальнейшее совершенствование систем и агрегатов самолета, снижение их массы, повышение топливной эффективности при сохранении параметров надежности и безопасности, заключили в госкорпорации.

О самолете

Второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо в конце октября, на борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. На самолете было заменено большинство импортных комплектующих и систем на отечественные. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего первые два лайнера запустят в серийное производство, сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях.