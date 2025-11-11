Ростех создал шлифовальный станок для обработки важных деталей авиадвигателей

Опытный образец оборудования произведен московским предприятием "Шлифовальные станки"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Стан" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал и изготовил уникальный для российского рынка пятикоординатный шлифовальный комплекс SXS 512, способный в автоматизированном режиме обрабатывать замок лопатки газотурбинного двигателя (один из наиболее сложных элементов силовых установок для авиа- и энергетической промышленности). Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Опытный образец оборудования произведен московским предприятием "Шлифовальные станки" (входит в "Стан").

"Создание нового станка - результат реализации промышленной политики госкорпорации "Ростех", нацеленной на укрепление технологического суверенитета и развитие отечественного станкостроения. Холдинг "Стан" создает оборудование, способное обеспечить предприятия оборудованием мирового уровня по точности, производительности и надежности", - отметил заместитель гендиректора холдинга "Стан" Денис Чернявский, слова которого приводятся в сообщении.

Станок способен обрабатывать более десяти типов материалов - от закаленных сталей до жаропрочных никелевых сплавов.