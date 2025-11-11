В Югре предложили ввести приоритет в аукционах на рыбоучастки для общин КМНС

Это позволит обеспечить сохранение занятости коренных народов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Преимущественное право для организаций и общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на участие в аукционах на заключение договоров пользования рыболовными участками необходимо для сохранения уровня их занятости. Об этом сообщила в ходе Дней региона в Совете Федерации заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.

"Предложим предусмотреть в федеральном законе <...> для таких субъектов РФ, как Югра, какое-то преимущественное право на участие в аукционах [для] зарегистрированных в регионе организаций и общин коренных малочисленных народов Севера, особенно на арктических территориях автономного округа. Это позволит обеспечить сохранение занятости коренных народов, увеличить добычу вылова водных биоресурсов", - сказала она.

Огородникова отметила, что ри проведении аукционов не учитываются социальные и этнические особенности КМНС. "Как правило, организации, не зарегистрированные в автономном округе, не заинтересованы в создании рабочих мест в сельских территориях, в развитии рыбоперерабатывающих производств, а самое главное - в рациональном использовании водных биоресурсов. Такой механизм влияет на сложившиеся производственные и хозяйственные связи между 150 организациями, занимающимися промышленной добычей, выловом водных биоресурсов на территории округа, и может стать причиной закрытия действующих перерабатывающих предприятий", - подчеркнула она.

Говоря о воспроизводстве рыбы, вице-губернатор сообщила, что в 2025 году в Югре выпуск молоди осетровых и сиговых рыб составил 24,7 млн штук. "Для реализации поставленной президентом страны задачи по восстановлению ценных видов рыб необходимо значительно увеличить объем выпуска молоди. Югорский рыбоводный завод готов увеличить выпуск молоди сиговых и осетровых рыб до 110 млн штук в год", - добавила она.

В июне 2024 года Федеральное агентство по рыболовству утвердило комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Программа разработана по поручению президента РФ Владимира Путина и включает в себя мероприятия по искусственному воспроизводству, сохранению этих видов рыб, научному сопровождению и мониторингу реализации такой программы.