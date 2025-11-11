Inquirer: тайфун "Фунг-Вонг" нанес ущерб в $2,4 млн сельскому хозяйству Филиппин

БАНГКОК, 11 ноября. /ТАСС/. Тайфун "Фунг-Вонг", обрушившийся на Филиппины в минувшие выходные, нанес ущерб сельскому хозяйству республики на сумму более чем 142 млн филиппинских песо (около $2,4 млн). Об этом сообщила газета Inquirer со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства страны.

Отмечается, что сумма ущерба эквивалентна потере более чем 8,2 тыс. тонн сельхозпродукции. Наибольшую долю ущерба составляют потери риса - свыше 116,3 млн филиппинских песо (около $1,97 млн), или примерно 6,8 тыс. тонн. Оставшуюся часть составляют кукуруза и прочие культуры. Тайфун затронул более 2,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Министерство также объявило о выделении помощи на сумму свыше 380 млн филиппинских песо (около $6,45 млн) фермерам, которые потерпели убытки от тайфуна.

Тайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. По последним данным, стихия унесла жизни как минимум 18 человек, еще 28 жителей получили травмы, двое числятся пропавшими без вести. По информации посольства России в столице Филиппин Маниле, российские граждане не пострадали в результате стихии. Более 1,4 млн жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около 3 млн потребителей в 12 регионах страны.