В Иркутске запустили новую тепловую магистраль

Проект был сдан энергетиками досрочно, стройка заняла 28 месяцев вместо 42

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября./ТАСС/. Байкальская энергетическая компания (входит в "Эн+") построила в Иркутске тепловую магистраль. Проект был осуществлен за счет средств инфраструктурного федерального кредита. Инвестиции составили 4,6 млрд рублей, говорится в сообщении "Эн+".

В компании отметили, что проект был сдан энергетиками досрочно - стройка заняла 28 месяцев вместо нормативных 42.

Появление Теплового луча позволило остановить и вывести из эксплуатации шесть угольных и одну мазутную котельную. "Прекращение деятельности устаревших и неэффективных муниципальных котельных избавит воздух города от попадания в него более чем 1,8 тыс. тонн вредных веществ в год. В свою очередь, модернизация бойлерной установки на Ново-Иркутской ТЭЦ, дала возможность в условиях существующего дефицита тепловой мощности увеличить объем ее генерации на 49 Гкал-ч", - говорится в сообщении.

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры "Эн+" - основатель компании Олег Дерипаска (владеет 44,95%, право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций, free float составляет 13,95%.