Мишустин направил приветствие участникам выставки "Металл-экспо'2025"

Премьер-министр РФ отметил большой вклад металлургического комплекса в рост экономики страны

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 31-й Международной промышленной выставки "Металл-экспо'2025", отметив масштабные проекты металлургического комплекса.

"Металлургический комплекс вносит большой вклад в рост экономики страны, обеспечивает стабильную работу промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспортной сферы, топливно-энергетического сектора. Предприятия реализуют масштабные проекты, модернизируют производственные мощности, осваивают изготовление новых видов продукции", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер назвал "Металл-экспо" уникальной площадкой, которая уже много лет объединяет ведущих экспертов, представителей власти и бизнеса. Он отметил, что на мероприятии обсуждаются актуальные темы, идет обмен опытом, лучшими практиками, заключаются взаимовыгодные контракты.

"В целом вопросы развития отрасли, импортозамещения находятся в центре внимания правительства. Равно как и внедрение новейших инжиниринговых технологий, инновационных разработок, использование современного оборудования", - добавил он.

Мишустин выразил уверенность, что форум не только продемонстрирует достижения российской металлургии, но также станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества в этой области. Он пожелал участникам, организаторам и гостям встречи продуктивной работы, интересного общения и всего наилучшего.

Выставка "Металл-экспо'2025" проходит с 11 по 14 ноября в Санкт-Петербурге.