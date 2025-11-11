РВБ, Ozon и "Авито" подписали меморандум о добросовестных практиках платформ

Внедрение таких практик позволит повысить прозрачность цифровых сервисов, усилить защиту прав пользователей и доверие к платформам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. РВБ (Wildberries & Russ), Ozon и "Авито" подписали в Национальном центре "Россия" в рамках Дня платформенной экономики меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Перечень добровольных обязательств призван укрепить доверие между государством, бизнесом и пользователями, а также заложить фундамент для устойчивого развития платформенной экономики России в долгосрочной перспективе, сообщили ТАСС в пресс-службе национального центра "Россия".

Меморандум закрепляет добровольное принятие рядом цифровых платформ обязательств по досрочному исполнению отдельных требований федерального закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации" (вступает в силу с 1 октября 2026 года). РВБ, Ozon и "Авито" подтвердили готовность соблюдать несколько дополнительных обязательств, направленных на повышение качества и доверия в цифровой среде.

Цели меморандума

Внедрение добросовестных практик позволит повысить прозрачность цифровых сервисов, усилить защиту прав пользователей и доверие к платформам. В том числе речь идет о создании условий для устойчивого роста российских компаний на внутреннем и международных рынках. Среди ключевых направлений меморандума - поддержка российских производителей, развитие эффективной коммуникации с партнерами и потребителями, внедрение и модернизация антифрод-механизмов, защита персональных данных и борьба с контрафактной продукцией.

Участники подписания подчеркнули, что документ станет важным шагом к формированию еще более эффективных правил работы цифровых платформ, которые будут способствовать повышению доверия к отечественной цифровой инфраструктуре и развитию инновационных сервисов.

"Меморандум - это новый стандарт саморегулирования отрасли, который показывает зрелость индустрии, ответственный подход крупнейших российских платформ, осознающих свою значимость для социального и экономического развития страны. Для партнеров цифровых платформ меморандум - это гарантия того, что мы будем и далее работать на развитие своих механизмов в интересах партнеров и что принятие закона не означает, что платформы больше не будут совершенствовать свои стандарты добросовестности", - отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Миссия цифровых платформ заключается в создании инновационных механизмов, которые дополняют существующие формы взаимодействия участников рынка и позволяют каждому найти свою нишу и возможности для роста. "Сегодня мы сделали важный шаг для дальнейшего развития платформенной экономики, который объединяет усилия крупных игроков для поддержки российских предпринимателей и защиты покупателей. Он определяет основу честной конкуренции для устойчивого роста всей отрасли", - прокомментировал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким.

Согласно документу, цифровые платформы выступают катализатором позитивных изменений, создавая здоровую конкурентную среду и открывая новые горизонты для бизнеса. Реализация их потенциала способствует формированию платежеспособного спроса среди населения, обеспечивая покупателям доступ к необходимым товарам, а продавцам - возможности для развития бизнеса в комфортных условиях. "Мы убеждены, что прозрачность во взаимоотношениях продавцов, покупателей и платформ - это не просто требование, а необходимость. Она повышает доверие партнеров, делает их работу предсказуемой и создает по-настоящему выигрышную ситуацию для всех сторон", - подчеркнул управляющий директор "Авито" Влад Федулов.