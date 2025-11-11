Сенатор Шейкин призвал усилить контроль за операторами из-за дела о "серых" sim-картах

По мнению заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, необходимо также повысить ответственность операторов связи за внесение недостоверных данных в биллинговые системы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Необходимо навести порядок в "мобильной коммерции", в частности, ужесточить внутренние регламенты операторов после выявления 577 "серых" sim-карт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Читайте также

Как в России боролись с "серыми" sim-картами

Ранее Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников преступной группы, которые, по данным следствия, приобрели, зарегистрировали на несуществующих физлиц и активировали 577 sim-карт, затем использованных мошенниками. Среди обвиняемых - руководитель службы продаж регионального филиала крупного оператора сотовой связи, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"То, что среди обвиняемых есть сотрудники и руководители крупного оператора связи, вызывает особую тревогу. Участие работников отрасли в подобных схемах подрывает доверие к коммуникационной инфраструктуре и требует жесткой реакции. <…> Приоритетные меры, которые считаю необходимыми и которые ранее предлагал. Усиление идентификации абонентов: запрет делегирования полномочий по идентификации абонентов дилерским компаниям без жесткого контроля. Наведение порядка в "мобильной коммерции": ужесточение внутренних регламентов и аудита транзакций у операторов", - считает сенатор.

Кроме того, по мнению Шейкина, необходимо повысить ответственность операторов связи за внесение недостоверных данных в биллинговые системы, вплоть до лишения лицензий при системных нарушениях.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, сотрудник крупного мобильного оператора сыграл в преступной схеме ключевую роль - при его содействии на складе компании злоумышленники приобрели сами sim-карты. Впоследствии, уже будучи "серыми", они использовались для зачисления похищенных денежных средств граждан с целью их дальнейшего перевода на криптокошельки. Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой).