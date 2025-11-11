СЭЗ в Крыму позволила привлечь инвестиции в размере более 280 млрд рублей

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что инвестиции позволили создать более 12 тыс. рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свободная экономическая зона (СЭЗ), созданная в Крыму, позволила привлечь в экономику региона более 280 млрд рублей. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"У нас зарегистрировано 1 280 агентов в СЭЗ, и общий объем инвестиций уже более 280 млрд рублей в целом", - сказал Аксенов.

Он отметил, что эти инвестиции позволили создать более 12 тыс. рабочих мест.

Свободные экономические зоны начали действовать в Республике Крым и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет, земельного налога на три года, ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. Для участников СЭЗ доступны не только преференции в виде пониженных тарифов страховых взносов, но и льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов.