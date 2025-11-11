FT: Saudi Aramco наращивает темпы добычи газа

Это происходит в условиях роста спроса на электроэнергию

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco переключает внимание на природный газ для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, компания стремится создать "энергетическую базу, необходимую для обеспечения электроснабжения центров обработки данных (ЦОД) с искусственным интеллектом, новых промышленных центров и быстрорастущих городов". В ближайшие недели компания начнет добычу на месторождении Джафура, одном из крупнейших в мире бассейнов сланцевого газа на востоке Саудовской Аравии, говорится в публикации.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер назвал "огромным" потенциал развития месторождения, содержащего около 6,5 трлн куб. м газа и 75 млрд баррелей нефти, а также богатого этаном, необходимого для производства пластика.

По словам источника, знакомого с прогнозами компании, в ней надеются, что добыча газа в Джафуре, которая, как ожидается, выйдет на полную мощность к 2030 году, превзойдет текущую совокупную добычу нефти и газа корпорацией ExxonMobil. Согласно заявлению Saudi Aramco, с момента первичного публичного размещения акций в 2019 году она инвестировала в газовые проекты около $100 млрд.

На прошлой неделе саудовская компания повысила целевой показатель роста добычи газа с 60% до 80% к концу десятилетия по сравнению с уровнем 2021 года. Это связано, как сказал Нассер, и с расширением добычи газа на месторождении Джафура, которое привлекло значительный интерес со стороны международных инвесторов.