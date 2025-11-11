Украина договорилась с ЕС об увеличении мощностей для импорта электроэнергии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Украина договорилась с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) об увеличении в декабре мощностей для импорта электроэнергии с 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. Об этом на брифинге в агентстве Укринформ сообщил председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2 300 МВт (2,3 ГВт)", - заявил он.

При этом Зайченко отметил, что в настоящее время доступную величину в 2,1 ГВт Украина не может использовать в полной мере из-за ограничений в энергосистеме. Поэтому, по его словам, импорт электроэнергии составляет те объемы, которые необходимы предприятиям, чтобы избежать ограничений мощности или графиков отключений.

В октябре Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза, до 360 тыс. МВт·ч, по сравнению с сентябрем. Это произошло на фоне возросших потребностей и ограничений в собственной генерации, вызванных повреждениями энергетической инфраструктуры. Украина с февраля 2022 года потеряла 39-41 ГВт мощностей в своей энергосистеме из примерно 56 ГВт (то есть около 70%), а остающихся 15-17 ГВт, при минимально необходимых 18 ГВт, недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой.