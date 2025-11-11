Стоимость бензина АИ-92 на бирже вернулась к росту

Цена АИ-92 на торгах 11 ноября составила 65,157 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 11 ноября прибавила на 0,47%, а АИ-95 - снизилась на 0,1%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на торгах 11 ноября составила 65,157 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,1%, вернувшись к уровню начала ноября и составила 72,966 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,57% и составила 59,058 тыс. рубля за тонну. Стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,39% - до 57,579 тыс. рубля за тонну, зимнего дизеля - прибавила на 0,33%, до 75,810 тыс. рубля за тонну.

Топочный мазут подешевел на 0,1% - до 20,198 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день не изменилась и составила 80,661 тыс. рубля за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов резко выросла на 11,38% - до 20,843 тыс. рублей за тонну.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).