Мишустин: в России собрали порядка 135 млн тонн зерна

Премьер отметил рекордные показатели по урожаю зернобобовых, сои, рапса, фруктов

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 135 млн тонн зерна собрано в 2025 году в России, рекордные урожаи и по бобовым и масличным культурам. Предварительные итоги уборочной кампании подвел председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию АПК.

"Собрано свыше 135 млн тонн зерна, и снова рекорды по урожаю зернобобовых, по сое, рапсу, по фруктам, - поделился премьер. - Выросло также производство молочной продукции, сыров".

"По итогам прошлого года мы с запасом обеспечили себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом, сахаром, - рассказал Мишустин. - Приближаемся также к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, по картофелю и по овощам".

"Рассчитываем, что и дальше результаты будут не ниже уже достигнутых", - заключил глава кабмина.