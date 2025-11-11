Мишустин: сельское хозяйство России адаптировалось к вызовам

Комплекс обладает заделами для роста экспорта, отметил глава кабмина

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российское сельское хозяйство адаптировалось к вызовам и обладает необходимыми заделами для роста экспорта продукции. На это указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию АПК.

"Отрасль адаптировалась к текущим вызовам, оперативно реагирует на потребности внутреннего рынка. Есть также у нас и весомые заделы для наращивания экспортного потенциала - и продовольствия, и сырья", - отметил глава кабмина.