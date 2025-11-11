Минцифры предложило поменять подход к формированию данных для Mediascope

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает изменить подход к формированию обезличенных данных, которые интернет-ресурсы из списка Роскомнадзора передают измерителю в лице компании Mediascope, для более точной статистики просмотров и активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Предлагается изменить подход к формированию ID пользователя - сервисы раньше передавали временные идентификаторы на 48 часов, но теперь это ограничение действия ID предлагается снять. Идентификатор, согласно изменениям, станет неизменным и привязанным к номеру телефона, но обезличенным после этой привязки.

"Обезличивание и шифрование, как и сейчас, будет осуществляться интернет-ресурсами перед передачей данных. Так сохранится анонимность, а статистика будет более точной. Это позволит улучшить качество контента и в дальнейшем повысить интерес пользователей к новым видео", - пояснили в Минцифры.

По словам представителей министерства, в настоящее время статистика искажается - один человек считается за несколько уникальных пользователей, если он заходит с разных устройств и на разных площадках. Тем не менее даже если изменения вступят в силу, "никто не узнает, что смотрел конкретный человек" - данные остаются обезличенными, подчеркнули в Минцифры.