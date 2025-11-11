Мишустин: ветераны и бойцы СВО получат средства для открытия бизнеса в сфере АПК

Глава кабмина РФ добавил, что правительство также продолжает работу по тепличному овощеводству на Дальнем Востоке и оказывает поддержку аграриям в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти РФ предоставляют ветеранам и участникам спецоперации средства для начала своего дела в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию АПК.

"Предоставляем также ветеранам и участникам специальной военной операции средства для начала своего дела в агропромышленном комплексе. Их получают в 11 регионах страны", - указал Мишустин.

Глава кабмина РФ добавил, что правительство также учитывает региональную специфику в сфере АПК, продолжает работу по тепличному овощеводству на Дальнем Востоке, а также оказывает поддержку аграриям в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Постановлением правительства закрепили оказание дополнительной поддержки для племенного животноводства и еще для закладки и ухода за садами. Также до конца года планируется завершить инвентаризацию земель сельхозназначения по всей стране, а это миллионы гектаров пашни, использование которых, конечно, позволит в том числе нарастить объемы производства в агропроме", - подчеркнул Мишустин.

Среди наиболее востребованных мер государственной поддержки премьер также назвал гранты в сфере сельского туризма. "Уже начата реализация 88 таких проектов из 91, которые были, соответственно, отобраны в этом году", - отметил он.