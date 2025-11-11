Индекс гособлигаций РФ превысил 117 пунктов впервые с 23 сентября

Индекс RGBI рос на 0,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил отметку 117 пунктов впервые с 23 сентября 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 17:40 мск, индекс RGBI рос на 0,2%, до уровня 117,01 пункта. К 17:57 мск индекс гособлигаций РФ ускорил рост и равнялся 117,02 пункта (+0,21%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.