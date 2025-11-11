ЦБ создаст комитет для подготовки стандартов работы операторов по приему платежей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк России до конца текущего года сформирует персональный состав комитета по стандартам деятельности операторов по приему платежей (ОПП). Новый орган займется выработкой базовых стандартов для всех ОПП, сообщила пресс-служба регулятора.

"Для подготовки обязательных для всех ОПП базовых стандартов при Банке России создается Комитет по стандартам по деятельности ОПП", - отметили в пресс-службе.

Комитет будет постоянно действующим органом, в состав которого войдут представители саморегулируемых организаций, федеральных органов исполнительной власти, а также регулятора. Саморегулирование призвано помочь платежным агентам гибко реагировать на изменения, внедрять лучшие практики, в том числе через стандарты, а также обеспечивать защиту интересов участников рынка.

Требования к содержанию этих стандартов установлены указанием Банка России. Первый базовый стандарт будет касаться совершения платежными агентами операций на финансовом рынке, второй - защиты прав и интересов получателей услуг платежных агентов.

Первое заседание комитета при ЦБ РФ состоится в первом квартале 2026 года.