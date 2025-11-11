На поддержку аграриев Ставропольского края направили более 5 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил важность обеспечения сельхозтоваропроизводителей всеми необходимыми ресурсами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 5 млрд рублей выделено из федерального бюджета с начала 2025 года на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам рабочей встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

"Из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона в текущем году выделено более 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

В ходе встречи глава региона рассказал о ходе сезонно-полевых работ. По его словам, в Ставропольском крае идет сев озимых культур - засеяно 1,6 млн га, это 86% запланированной площади. Все семена отечественной селекции, подчеркнул он.

Вице-премьер отметил важность обеспечения аграриев всеми необходимыми ресурсами, включая горюче-смазочные материалы.

"Отдельное внимание на встрече уделили вопросам экологии и увеличения лесистости территории. Ставрополье относится к числу малолесных регионов России - площадь лесного фонда составляет лишь 1,6% территории края. Тем не менее, в регионе последовательно реализуются меры по сохранению и восстановлению лесов в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.