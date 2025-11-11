Главы Минэнерго России и Казахстана обсудили совместные проекты

Сергей Цивилев и Ерлан Аккенженов рассмотрели перспективы партнерства в электроэнергетической и нефтегазовой сфере

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов провел в Москве встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

Встреча состоялась в рамках государственного визита президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. "Министры двух стран обсудили итоги совместной работы в рамках 26-го заседания межправкомиссии, которое состоялось на прошлой неделе в Астане. Кроме того, Ерлан Аккенженов и Сергей Цивилев рассмотрели перспективы сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сфере, и перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК", - говорится в сообщении.

Других подробностей встречи не приводится. Ранее Токаев, который прибыл в РФ с двухдневным государственным визитом, в своей статье в "Российской газете" отмечал, что сфера энергетики занимает особое место в сотрудничестве двух стран.

Токаев сейчас находится в Москве. Пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай отмечал, что основная часть переговоров запланирована на 12 ноября.