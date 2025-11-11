В ГД объяснили, почему максимальный срок ипотеки в РФ не увеличат до 50 лет

Проблему доступности жилья решают за счет субсидирования процентных ставок, а не изменения срока кредита, пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Увеличение максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет в РФ в настоящее время не обсуждается. Как отметил в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), проблема доступности жилья в РФ решается за счет субсидирования процентных ставок, а не изменения срока кредита.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что предложение о продлении действия ипотечных кредитов в США до 50 лет заслуживает одобрения, поскольку многие американцы не могут позволить себе приобрести жилье на нынешних условиях.

"В России вопрос о продлении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет в настоящее время не обсуждается. Основные меры поддержки сосредоточены на субсидировании процентных ставок, а не на изменении сроков кредита", - сказал депутат.

По его словам, ключевое отличие российского ипотечного рынка от американского состоит в том, что он в значительной степени зависит от государственных льготных программ. Основным драйвером рынка РФ является "Семейная ипотека" и другие программы с господдержкой, проблема доступности жилья решается не увеличением срока кредита, а прямым субсидированием ставки для определенных категорий граждан, добавил депутат.