Трутнев: главным критерием единой ТОР в ДФО будет территория

Решение о предоставлении преференций будут принимать, в зависимости от места регистрации проекта

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Территориальная принадлежность инвестиционного проекта станет главным критерием для предоставления преференций в рамках единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы на этапе создания единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики можем говорить о том, что главным признаком, по которому будет приниматься решение о предоставлении преференций, станет территориальная принадлежность проекта", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что для инвесторов важно уменьшать риски неопределенности на этапе получения преференций. "Решение о создании ТОР принимается правительством. Такой механизм учитывает мнение всех министерств, а они могут отличаться. Например, по причине того, что кто-то считает, что отрасль довольно рентабельна и может зарабатывать сама. Это вызывает неопределенность для инвесторов, которые уже готовы реализовывать проекты", - пояснил он.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином префрежиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом приоритетная поддержка будет оказываться проектам в приоритетных отраслях, присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.

Для инвестора будут предусмотрены обязательные требования в виде минимального объема инвестиций в размере 10 млн рублей и режима налогового мониторинга, а также налоговые льготы на 10 лет. При этом налоговые льготы будут применять исходя из рентабельности проекта.