Onlinetours: большинство зумеров тратят 3-5 часов в день на интернет в отпуске

Миллениалы и зумеры не выберут гостиницу, в которой нет сети Wi-Fi, показали результаты исследования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше половины - 60% опрошенных зумеров тратят на соцсети и интернет в отпуске от трех до пяти часов в день. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, с которым ознакомился ТАСС.

"Россияне отметили, что в среднем во время путешествий проводят в интернете от 30 минут до трех часов в день. Больше всего "зависают" в цифровом мире привыкшие к диджиталу зумеры - более половины (60%) представителей Gen Z тратят на соцсети и интернет в поездке от трех до пяти часов", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, 80% опрошенных россиян не готовы забронировать отель, в котором отсутствует сеть Wi-Fi - миллениалы и зумеры точно не выберут такой вариант размещения.

Аналитики сервиса также выяснили, что одним из важных факторов при выборе направления отдыха для зумеров является близость к природе. Миллениалы больше ценят наличие достопримечательностей и культурных объектов. Отличительной чертой более возрастных туристов - иксов и бумеров - стала неготовность на многочасовой перелет.

Для 64% россиян стоимость поездки является решающим фактором - туристы не готовы ехать в отпуск в кредит и выбирать направления, которые не вписываются в их бюджет. Кроме того, все поколения в равной степени опираются на предыдущий опыт - за эту причину выбора направления высказались 44% опрошенных.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. совершеннолетних россиян.