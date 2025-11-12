ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трутнев: крупные инвестпроекты на Дальнем Востоке нужно поддерживать системно

Вице-премьер также отметил, что для развития региона необходимо строительство новых крупных предприятий
03:02

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Крупные инвестиционные проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке, необходимо поддерживать системно, используя все доступные правительству РФ инструменты. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Такие проекты, как Баимская рудная зона, Удоканская медь, Находкинский завод минеральных удобрений, Амурский газохимический комплекс, судоверфь "Звезда" и многие другие проекты, нужно поддерживать системно, с учетом действующих всех механизмов, имеющихся в арсенале правительства", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что для развития всего Дальнего Востока необходимо строительство новых крупных предприятий.

Ранее он заявлял, что существующих предприятий на территории Дальнего Востока недостаточно для технологического развития страны. 

