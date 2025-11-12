В Новосибирском районе планируют создать индустриальный парк

Его общая площадь составит 33,2 га

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Компания "Ново-групп" планирует реализовать проект по созданию индустриального парка "Нова" в Новосибирском районе за 4 года. Ранее предполагалось, что все работы займут 10 лет, сообщили ТАСС в Корпорации развития Новосибирской области.

"На данный момент проект индустриального парка проходит государственную экспертизу, уже в следующем году компания приступит к освоению субсидии. Срок реализации - 10 лет, но, как говорит управляющий партнер индустриального парка "Нова" Роман Исайкин, с учетом успешного опыта строительства индустриальных парков в Московской области команда планирует уложиться в 4 года", - отметили в корпорации.

Инвестор получил федеральную субсидию на возмещение затрат на строительство инфраструктуры в размере 250 млн рублей.

Стороны в ходе форума "ИнПарк" 12 ноября заключили соглашение, направленное на реализацию инвестпроекта, добавили в корпорации. В парке планируется мелкая нарезка участков в 30 и 60 соток. Площадка будет открытой для компаний из любых секторов экономики. Общая площадь индустриального парка - 33,2 га, планируемое число резидентов - не менее 22 предприятий малого и среднего бизнеса. Предполагается создать 668 рабочих мест. Общий объем инвестиций - 6,5 млрд рублей.