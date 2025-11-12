Для "ИИ-юриста" Минюста разработают большую языковую модель

Специалисты рассчитывают, что технология поможет увеличить скорость работы и "обеспечит гибкость развития коммуникативных способностей Юстины", отмечают в компании "Наносемантика"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ и компания "Наносемантика" начали работать над большой языковой моделью (LLM) для "нейроюриста" Юстины - цифрового аватара, впервые представленного в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в "Наносемантике".

С началом работы над моделью начинается новый этап в разработке "нейроюриста". Специалисты рассчитывают, что модель поможет увеличить скорость работы и "обеспечит гибкость развития коммуникативных способностей Юстины", отмечают в компании. Система уже находится в процессе обучения, и первый этап обучения языковой модели, которую называют гибридной, планируется завершить к I кварталу 2026 года.

Юстину презентовали на стенде Минюста в рамках XII Петербургского международного юридического форума в 2024 году. На XIII ПМЮФ в мае 2025 года был показан ее доработанный вариант - к Юстине подключили новые языковые модели. Аватар Минюста представляет собой анимированного 3D-персонажа, которая распознает речь и консультирует по юридическим вопросам.