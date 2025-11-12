Средняя цена подержанных иномарок в октябре снизилась до 2,08 млн рублей

В исследовании "Авто.ру оценка" также отмечается, что средняя стоимость машины российских марок фактически не изменилась и сохранилась на уровне 690 тыс. рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость подержанных иномарок в России в октябре снизилась более чем на 3,5% по сравнению с сентябрем, до 2,08 млн рублей, говорится в исследовании "Авто.ру оценка", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась за месяц почти на 4% и достигла отметки в 2 млн рублей. В годовом выражении снижение превысило 200 тыс. рублей. В группе европейских, японских и корейских брендов в результате снижения в октябре на 3% средняя цена достигла 2,19 млн рублей", - сказано в исследовании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе сервиса "Авто.ру оценка", снижение средней цены на 3,5% рассчитано как среднее арифметическое от изменения стоимости автомобилей из Японии, Европы, Кореи и Китая. Эта же методика применена и для расчета средней цены автомобиля, которая составила 2,08 млн рублей.

В исследовании также отмечается, что средняя стоимость машины российских марок в октябре фактически не изменилась и сохранилась на уровне 690 тыс. рублей.

По данным сервиса, по итогам октября снижение средней цены подержанного автомобиля зафиксировано почти в 70 регионах России. Наибольшее падение показали Вологодская область (-9%, до 1,12 млн руб.), а также Ярославская и Калининградская, где стоимость уменьшилась более чем на 6% (до 1,17 млн и 1,79 млн руб. соответственно).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ценник снизился до 1,9 млн рублей, потеряв за месяц почти 80 тыс. рублей. При этом самым дорогим рынком остается столичный регион, где средняя цена в октябре снизилась на 3% - до 2,57 млн рублей.